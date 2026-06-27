Intervenuto ai microfoni di 'Antenna Sud' dal torneo Under 15 organizzato dal 'Centro Consulenza per le Famiglie' di Cerignola (FG), Serginho è tornato a parlare del suo primo gol realizzato con la maglia del Milan. L'ex terzino rossonero ha timbrato il cartellino per la prima volta proprio in terra pugliese, a circa 100 km di distanza dal luogo in cui si trovava al momento dell'intervista. Correva la stagione 1999-2000 e l'avversario era il Bari di Eugenio Fascetti, all'epoca in Serie A. Sulla panchina avversaria sedeva un diciassettenne Antonio Cassano, che pochi mesi dopo avrebbe esordito in Serie A contro l'altra squadra di Milano, realizzando una rete indimenticabile.

Milan, Serginho racconta la rete contro il Bari

“Il Bari all'epoca era in Serie A, purtroppo oggi non più. Giocare in quel San Nicola così gigantesco mi ricordava gli stadi brasiliani. Lì ho segnato il mio primo gol ufficiale con il Milan e l'assist me lo fece Sheva. Fu strano, di solito le parti erano invertite ed ero io a servire lui. Quella rete ha dato il via a un percorso pazzesco, durato quasi dieci anni e pieno di trofei. Ha rappresentato la mia prima, vera emozione in maglia rossonera”.

I numeri di Serginho al Milan

Nellecollezionate con la maglia delha t0talizzato, per una media di un contributo gol ogni tre partite e mezzo. Numeri da capogiro per un terzino, che rendono il brasiliano il quarto difensore che ha realizzato più marcature in rossonero, alle spalle soltanto di Theo Hernandez , Paolo Maldini e Aldo Maldera. Arrivato dal São Paulo nel 1999 per 9 milioni di euro, al Milan Serginho ha vinto da protagonista due, dueuno, una, unae un