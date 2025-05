Milan, Serena: 'Allegri faccia come Ranieri. Leao e Theo con lui ...'

Aldo Serena, ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan e sull'arrivo in panchina di Massimiliano Allegri

Aldo Serena, ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi di 'Sky Sport', soffermandosi in modo particolare sul Milan e sull'arrivo di Massimiliano Allegri in panchina. A suo dire il tecnico livornese dovrà fare come Claudio Ranieri alla Roma nel corso di questa stagione, mettendo quindi le cose al posto giusto. Ecco, dunque, le sue parole in merito.