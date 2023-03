Milan, Serafini: “Tutta la squadra sta facendo meglio la fase difensiva”

Intervenuto sul canale Twitch del Milan, Luca Serafini ha parlato della difesa a tre dei rossoneri dopo la qualificazione ai quarti di finale. Queste le sue dichiarazioni: "Ero convinto che dopo la Supercoppa e la Lazio serviva cambiare qualcosa. Bisognava dare una scossa e fare qualcosa. Thiaw è arrivato tardi perché prima c'era la difesa a quattro e delle gerarchie ben precise con Kalulu e Tomori titolari e Kjaer prima alternativa. Thiaw è stato bravo a convincere Pioli a puntare su di lui. La difesa a tre del Milan è composta da tre centrali di ruolo. Il recupero di Maignan è stato fondamentale, ma tutta la squadra sta facendo meglio la fase difensiva. Contro il Tottenham, Tonali ha corso tantissimo, ha fatto una partita monumentale. Tutti si sono dati da fare in fase difensiva, anche Leao e Giroud hanno dato una grande mano. Giroud ha lottato come un mediano". Calciomercato Milan - Torna in auge il nome di un vecchio obiettivo.