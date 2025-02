Milan, senti Tassotti: “Fondamentale è trovare il giusto equilibrio in campo”

Mauro Tassotti , storico giocatore del Milan , ha rilasciato una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Argomento il calciomercato dei rossoneri che ha portato a Milanello cinque nuovi giocatori, primi su tutti Santiago Gimenez (dal Feyenoord) e Joao Felix (dal Chelsea). L'ex difensore del Milan ha detto la sua sui due nuovi attaccanti rossoneri: come potrebbero giocare insieme? Cosa potranno fare in Serie A? Il parere su un possibile 4-4-2.

Milan, senti Tassotti: "La squadra ha un potenziale enorme. Resta da capire..."

«Sono giovani e hanno le caratteristiche per far bene e coesistere. Fondamentale però è trovare il giusto equilibrio in campo: fin dalla prima giornata il Milan ha problemi nella fase difensiva e contro la Roma lo ha confermato. Non sempre puoi segnare tre-quattro gol a incontro... La squadra ha un potenziale enorme e adesso resta da capire se Gimenez, Pulisic, Joao Felix e Leao potranno coesistere».