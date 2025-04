Il Milan non ha vissuto una grande stagione, specialmente in Serie A. Nel campionato italiano sono arrivati giocatori molto interessanti in estate. Tra questi anche Scott McTominay , centrocampista del Napoli. Lo scozzese ha rilasciato una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Tra le domande anche chi fosse l’avversario che l’ha impressionata di più. Risposta chiarissima del centrocampista del Napoli. Ecco le sue parole.

Milan, McTominay: parole importantissime su Leao. E su Reijnders...

"In Serie A dico Leao. È un grande giocatore, molto dinamico, veloce. Può cambiare una partita in ogni istante con un'azione. La A è davvero un ottimo campionato. Ci sono tanti campioni come Lautaro, i fratelli Thuram, Reijnders: il livello è altissimo, sono rimasto impressionato. Poi in carriera ho giocato anche contro Messi e Ronaldo, che sono fenomenali". Parole veramente importanti del centrocampista del Napoli su Leao e Reijnders.