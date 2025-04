Milan, serve più qualità! Chi vince in Europa parla chiaro. In futuro…

Il Milan sta preparando in queste settimane il futuro. Gli ultimi rumors di calciomercato parlano delle ricerca del direttore sportivo, che potrebbe continuare anche nella prossima settimana. Si parla di Igli Tare e non solo. Dopodiché si passerà all'allenatore, che dovrebbe essere italiano e con esperienza in Serie A. E poi? Il punto sarà capire cosa fare sul mercato per quanto riguarda la rosa e il modo di giocare. In queste ultime stagioni, i rossoneri hanno puntato su giocatori molto fisici e atletici. Gli spunti di Theo e Leao hanno guidato il Diavolo allo Scudetto con Pioli e alle semifinali di Champions League . Lo sguardo per migliorare davvero va rivolto verso chi sta vincendo nell'Europa che conta. E c'è un comune denominatore nelle vittorie di Inter, PSG, Arsenal e Barcellona .

Milan, guarda la Champions: parola d'ordine qualità! Nel calcio moderno serve...

La parola chiave è la qualità. Il mondo del calcio sta tornando a puntare forte sotto questo aspetto e meno sulle qualità fisiche e atletiche dei giocatori. L'Inter, ad esempio, a centrocampo gioca con Calhanoglu e Mkhitaryan, che nascono come attaccante e portano tantissima qualità. L'Arsenal ha Declan Rice e cerca sempre di giocare palla a terra, sfruttando le qualità tecniche di Saka e Martinelli. Il PSG non ne parliamo: a centrocampo ha un giocare di classe come Vitinha che giostra e in avanti ci sono Désiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia che aumentano esponenzialmente la qualità. Il Barcellona ha qualità ovunque, anche in difesa. E' questo il futuro a cui deve ambire il Milan? Certo non sarà facile, visto che servirebbero tanti investimenti, soprattutto in mediana, dove l'unico giocatore adatto a questo calcio sembrerebbe essere Tijjani Reijnders. L'olandese è perfetto per il calcio di qualità che serve nel calcio moderno: qualità con corsa a tutto campo anche per difendere. Il futuro sembra chiamare e parlare chiaro, il Milan risponderà presente?