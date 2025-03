NAPOLI ALLA RICERCA DI EQUILIBRIO: TRA 4-3-3 E 3-5-2 — Arrivati a questo punto del campionato non è più un segreto il modo di giocare di questo Napoli: l'assetto basso, il gioco diretto e le ripartenze fulminanti gli permettono di diventare pericoloso nelle transizioni positive. Nonostante siamo alle battute finali della stagione, Conte non ha ancora deciso definitivamente se tornerà al 4-3-3, che in molte gare ha dato maggiore compattezza alla fase difensiva, o al 3-5-2, da lui tanto amato. La presenza di Di Lorenzo e Spinazzola (out domani) permette di modellare all'esigenza la veste tattica dei campani, con il capitano spesso sacrificato a fare il braccetto di destra nella difesa a tre.

La meticolosa ricerca dell'equilibrio giusto tra ampiezza e baricentro basso fanno di questa squadra qualcosa di ancora incompleto, alla ricerca dell'ingranaggio giusto che consolidi l'aspetto difensivo. Un dato in controtendenza è che gli azzurri, pur restando la miglior difesa della Serie A con 23 gol subiti, non ottengono un clean sheet ormai da nove partite (l'ultima risalente al 12 gennaio contro l'Hellas Verona): quasi due mesi senza una rete inviolata, un dato insolito per una squadra di Conte. Altra statistica sorprendente riguarda il modo in cui il Napoli ha incassato questi gol. Ben 9 delle 23 reti subite sono arrivate da fuori area: si tratta del 40% dei gol subiti. Un dato che evidenzia una vulnerabilità nella zona della trequarti difensiva e la difficoltà dei centrali a difendere in avanti.

LUKAKU E MCTOMINAY — Il perno di tutto il gioco è ancora sicuramente Romelu Lukaku. Il pupillo di Conte sta avendo un impatto significativo sull'attacco partenopeo, segnando 10 gol e fornendo 8 assist. Per quest'ultima statistica è primo in classifica al pari di Nuno Tavares. Fisico, veloce in campo aperto, l'attaccante belga è sicuramente determinante nello sviluppo della manovra degli azzurri. Inoltre, Lukaku è il giocatore del Napoli con più fuorigioco fischiati (17), segno della sua costante ricerca della profondità​.

L'altra pedina fondamentale nello scacchiere tattico è Scott McTominay. L'ex Manchester United contribuisce in maniera consistente ad entrambe le fasi. Grazie alle sue doti atletiche e di inserimento: 6 gol e 2 assist, oltre a ben 151 duelli vinti. Al momento è primo tra i giocatori del Napoli per dribbling tentati (63) e falli subiti (43), segno di una grande propensione offensiva​. Inoltre, si distingue anche per il numero di contrasti vinti. Confermando la sua importanza in fase difensiva, e per il suo contributo nella manovra con passaggi chiave che spezzano le linee avversarie. Insieme alle geometrie di Lobotka e ai muscoli di Zambo Anguissa, le caratteristiche dello scozzese portano il centrocampo del Napoli ad essere senza dubbio uno dei più difficili da scardinare della Serie A. Un'altra grande sfida da superare per Reijnders e compagni.