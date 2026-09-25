Intervenuto ai microfoni di Canal 11 nel post partita, il Commissario Tecnico del Portogallo Jorge Jesus ha voluto parlare di Goncalo Ramos
Dopo la vittoria per 1-0 contro il Galles, match deciso dalla rete dell'ex calciatore del Milan Joao Felix, il commissario Tecnico del Portogallo Jorge Jesus è intervenuto microfoni di Canal 11 nel post partita per analizzare la vittoria dei suoi ragazzi e chiarire le motivazioni tattiche alla base dei cambi effettuati durante il corso del secondo tempo.
Milan, senti JesusL'attenzione dei giornalisti si è concentrata in modo molto particolare sulla sostituzione di Cristiano Ronaldo al 68esimo minuto di gioco. Il Ct, infatti, aveva deciso di richiamare in panchina il capitano per lasciar spazio al centravanti rossonero Gonçalo Ramos. Durante il corso dell'intervista, il tecnico portoghese ha spiegato come la scelta sia stata dettata da alcune esigenze di equilibrio tattico e dalla necessità di mantenere alta la pressione:
«Mancavano 25 minuti alla fine e ho pensato che inserire un giocatore veloce ci avrebbe potuto aiutare. Sapevo Cristiano non potesse dare di più in fase offensiva e ho deciso di mettere Goncalo Ramos per far si che la prima linea difensiva della squadra mantenere il pressing."
L'allenatore poi ha voluto spendere delle grandissime parole per l'impatto avuto da Gonçalo Ramos in partita, pur evidenziando alcune difficoltà in fase di connessione:
"Goncalo ha fatto molto bene, ma la palla non gli arrivava spesso perché Joao Felix non era in grado di giocargli vicino».
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