La sosta per le Nazionali entra nel vivo e, la giornata di oggi si preannuncia molto particolare per i colori del Milan. Tre gironi di Nations League, le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa e il cammino verso l'europeo under 21, saranno ben 6 i calciatori rossoneri impegnati con la maglia delle rispettive nazionali, suddivisi in quattro sfide diverse molto importanti.

Milan, tutti i Nazionali in campo oggi

L'attenzione principale ovviamente sarà concentrata tutta sullo stadio Olimpico di Roma, dove andrà in scena la sfida traricca di incroci e soprattutto di ex rossoneri. Gli azzurri guidati daaffronteranno ildell'ex centrocampista del diavoloTra le fila dei diavoli rossi, però, figurano due giovani rossoneri:

In contemporanea , la Francia sarà impegnata nella trasferta contro la Turchia per la Nations League. Tra i punti fermi ci sono il portiere Mike Maignan e il centrocampista Adrien Rabiot. Per quanto riguarda il tardo pomeriggio, Samuel Chukwueze scenderà in campo con la sua Nigeria nella sfida valida per le qualificazioni della Coppa d'Africa contro il Madagascar, mentre Valeri Vladimirov sarà impegnato con la Bulgaria nello contro il Portogallo per le qualificazioni dell'europeo under 21. Ecco, di' seguito, l'elenco completo: