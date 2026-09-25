Mentre la sosta entra nel vivo, quest'oggi saranno molti i rossoneri che scenderanno in campo: ecco l'elenco completo
Milan-Lecce, il pullman dei rossoneri è arrivato allo stadio di 'San Siro'
La sosta per le Nazionali entra nel vivo e, la giornata di oggi si preannuncia molto particolare per i colori del Milan. Tre gironi di Nations League, le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa e il cammino verso l'europeo under 21, saranno ben 6 i calciatori rossoneri impegnati con la maglia delle rispettive nazionali, suddivisi in quattro sfide diverse molto importanti.
Milan, tutti i Nazionali in campo oggiL'attenzione principale ovviamente sarà concentrata tutta sullo stadio Olimpico di Roma, dove andrà in scena la sfida tra Italia e Belgio, ricca di incroci e soprattutto di ex rossoneri. Gli azzurri guidati da Roberto Mancini affronteranno il Belgio dell'ex centrocampista del diavolo Mark Van Bommel. Tra le fila dei diavoli rossi, però, figurano due giovani rossoneri: Diego Moreira e Koni De Winter.
In contemporanea , la Francia sarà impegnata nella trasferta contro la Turchia per la Nations League. Tra i punti fermi ci sono il portiere Mike Maignan e il centrocampista Adrien Rabiot. Per quanto riguarda il tardo pomeriggio, Samuel Chukwueze scenderà in campo con la sua Nigeria nella sfida valida per le qualificazioni della Coppa d'Africa contro il Madagascar, mentre Valeri Vladimirov sarà impegnato con la Bulgaria nello contro il Portogallo per le qualificazioni dell'europeo under 21. Ecco, di' seguito, l'elenco completo:
- Samuel Chukwueze (Nigeria) -Nigeria-Madagascar, venerdì 25 settembre ore 18.00, Uyo - AFCON Qualifiers
- Valeri Vladimirov (Bulgaria Under 21) - Bulgaria-Portogallo, venerdì 25 settembre ore 18.30, Pazardzhik - Qualificazioni Europeo Under 21
- Diego Moreira e Koni de Winter (Belgio) - Italia-Belgio, venerdì 25 settembre ore 20.45, Roma - UEFA Nations League
- Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia) - Turchia-Francia, venerdì 25 settembre ore 20.45, Kocaeli - UEFA Nations League
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