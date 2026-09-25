La prima sosta stagionale del campionato 2026-2027 vede ben 15 calciatori del Milan lontani da Milanello, convocati dalle rispettive selezioni Nazionali. Nella giornata di ieri, giovedì 24 settembre, sono scesi in campo i primi tre rossoneri: Pervis Estupiñán, Strahinja Pavlović e Gonçalo Ramos. Gli impegni tra amichevoli internazionali e Nations League hanno regalato fortune alterne ai protagonisti del club guidato da Rúben Amorim.

Ecuador travolto in Corea: novanta minuti per Estupiñán

Nations League: Pavlović ko con la Serbia, Ramos subentra a CR7

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Il primo a scendere in campo è stato il terzino sinistro Pervis Estupiñán, impegnato a Suwon nell'amichevole tra la Corea del Sud e il suo Ecuador. Il match ha segnato il debutto assoluto di Marcelo 'El Muñeco' Gallardo sulla panchina della, ma l'esordio si è rivelato sfortunato: i padroni di casa si sono imposti con un netto 3-0 grazie ai gol di Oh-Hyeon Gyu al 54', Son Heung-Min al 58' e Lee Dong-Gyeong all'86'. Il laterale del Milan è rimasto sul terreno di gioco per l'intera durata dell'incontro, rimediando anche un cartellino giallo nei minuti di recupero del primo tempo.Serata amara a Belgrado per la Serbia di Strahinja Pavlović, impegnata nel Gruppo B della Lega A di Nations League. Nonostante l'iniziale vantaggio firmato da Andrija Živković al 4', la selezione balcanica si è fatta rimontare e battere per 1-2 dalla Grecia, corsara grazie ai sigilli di Chrīstos Tzolīs al 74' e Anastasios Douvikas in pieno recupero al 95'. Il difensore centrale rossonero ha disputato tutti i 90 minuti della sfida.Sorride invece Gonçalo Ramos a Lisbona nel Gruppo D di Lega A. Il Portogallo ha sconfitto il Galles per 1-0 grazie alla rete decisiva siglata al 22' dall'ex milanista João Félix. Il nuovo centravanti del Diavolo ha iniziato la sfida dalla panchina, facendo il suo ingresso in campo al minuto 68 per rilevare Cristiano Ronaldo. La striscia di impegni internazionali non si ferma qui: l'agenda dei rossoneri prosegue già oggi con altri sei calciatori pronti a scendere in campo.