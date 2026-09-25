Prime risposte dal campo per i giocatori rossoneri impegnati nel mondo: K.O. per Ecuador e Serbia, sorride solo il Portogallo
Pulisic, modulo flessibile e ... tanto altro: Milan, Amorim potrebbe aver trovato la quadra
La prima sosta stagionale del campionato 2026-2027 vede ben 15 calciatori del Milan lontani da Milanello, convocati dalle rispettive selezioni Nazionali. Nella giornata di ieri, giovedì 24 settembre, sono scesi in campo i primi tre rossoneri: Pervis Estupiñán, Strahinja Pavlović e Gonçalo Ramos. Gli impegni tra amichevoli internazionali e Nations League hanno regalato fortune alterne ai protagonisti del club guidato da Rúben Amorim.
Ecuador travolto in Corea: novanta minuti per EstupiñánIl primo a scendere in campo è stato il terzino sinistro Pervis Estupiñán, impegnato a Suwon nell'amichevole tra la Corea del Sud e il suo Ecuador. Il match ha segnato il debutto assoluto di Marcelo 'El Muñeco' Gallardo sulla panchina della Tricolor, ma l'esordio si è rivelato sfortunato: i padroni di casa si sono imposti con un netto 3-0 grazie ai gol di Oh-Hyeon Gyu al 54', Son Heung-Min al 58' e Lee Dong-Gyeong all'86'. Il laterale del Milan è rimasto sul terreno di gioco per l'intera durata dell'incontro, rimediando anche un cartellino giallo nei minuti di recupero del primo tempo.
Nations League: Pavlović ko con la Serbia, Ramos subentra a CR7Serata amara a Belgrado per la Serbia di Strahinja Pavlović, impegnata nel Gruppo B della Lega A di Nations League. Nonostante l'iniziale vantaggio firmato da Andrija Živković al 4', la selezione balcanica si è fatta rimontare e battere per 1-2 dalla Grecia, corsara grazie ai sigilli di Chrīstos Tzolīs al 74' e Anastasios Douvikas in pieno recupero al 95'. Il difensore centrale rossonero ha disputato tutti i 90 minuti della sfida.
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