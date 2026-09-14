Gasperini, allenatore della Roma, ha voluto elogiare il talento del giovane Balerdi con un paragone molto importante
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Gian Piero Gasperini non ama le cose banali, e questo si sa. Intervenuto ai microfoni di DAZN, il tecnico della Roma ha voluto regalare un endorsement al giovane Leonardo Balerdi, azzardando un accostamento che nel mondo del calcio italiano equivale a toccare un mostro sacro: Franco Baresi.
Milan, il paragone di GasperiniPure tenendo molta prudenza, cercando di evitare paragoni irrispettosi, l'allenatore giallorosso ha volto evidenziare come l'interpretazione del ruolo da parte del giovane difensore argentino richiami quanto fatto dalla leggenda rossonera, scomparsa pochi mesi fa.
“Adesso non posso scomodare Baresi. Un difensore centrale così era il non plus ultra di tutti: Baresi. Senza andarlo a scomodare, per come interpreta il ruolo, per aggressività e velocità nei recuperi, oltre che per partecipazione al gioco… Baresi era il numero uno in assoluto, nessuno lo va a toccare, ma come caratteristiche ci siamo e lo ricorda”.
Un'investitura davvero importante che certifica la crescita di Balerdi: molto aggressivo nell'uno contro uno, rapido nelle letture e sempre pronto ad impostare, proprio come richiedeva la vecchia scuola dei grandi liberi del calcio italiano.
Balerdi indubbiamente ha ampi margini di miglioramento, tuttavia arrivare ai livelli di un'icona come Franco Baresi, simbolo di leadership, lealtà, passione e perfezione per quasi più di 30 anni di carriera, resta un'impresa davvero ai limiti dell'impossibile.
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