Niccoló Fagioli si è raccontato in un'intervista concessa ai microfoni di SportWeek. Il centrocampista della Fiorentina ha parlato dei suoi riferimenti calcistici, soffermandosi su un particolare su due campioni che hanno vestito e vestono la maglia del Milan: Andrea Pirlo e Luka Modrić. Nel corso dell'intervista, il classe 2001 è tornato a parlare anche degli errori commessi in passato e, soprattutto, l'attenzione mediatica avuta sulla sua vicenda personale.

Milan, senti Fagioli

«La qualità di Modric che vorrei? Tutto, in particolare il suo modo di colpire con l’esterno del piede. Da quando ha smesso Pirlo è lui il mio idolo. Ho avuto la fortuna di incontrarlo in Nazionale e col Milan. Gliel’ho detto, che è il mio idolo, e lui ha sorriso. quella di Pirlo? La qualità di calcio, l’eleganza, il lancio. Ma soprattutto la capacità di calciare le punizioni dal limite».

Tra i giocatori che più ammira c'èattuale centrocampista del Milan dal quale vorrebbe ereditare diverse qualità tecniche. Fagioli ha raccontato di aver avuto l'occasione di incontrarlo sia con la nazionale sia in occasione della sfida contro rossoneri ,riuscendo a confessargli la propria ammirazione:

Durante il corso dell'intervista, Fagioli ha affrontato anche il tema del proprio passato, riconoscendo gli errori commessi e riflettendo sulle conseguenze dell'esposizione mediatica avuta: