Identità e idee chiare sul futuro. Cesc Fabregas traccia la rotta del suo Como nella lunga intervista rilasciata ai microfoni de Il Corriere dello Sport, toccando temi legati alla preparazione ma anche alla nuova stagione, con paragoni che interessano molto ai tifosi del Milan.

Milan, senti Fabregas: "Nico Paz come Kakà? Dico che..."

«L’anno scorso mi cercarono Inter, Milan, Napoli e Roma? Quando prendo una decisione non la cambio, non sono mai stato lontano da Como. Ero stato molto chiaro con il mio presidente, per una questione di rispetto ascolto gli altri perché mi consente di spiegare le mie ragioni a chi mi dà valore e a chi mi cerca».

Non è un mistero che il profilo di Fabregas abbia stuzzicato, e non poco, le big del nostro campionato. Inter, Milan, Roma e Napoli, infatti, negli scorsi mesi, avevano posato insistentemente gli occhi sullo spagnolo, ma la risposta di Fabregas è stata negativa:

Oltre ad aver parlato del suo futuro, l'ex campione del Mondo si è soffermato sui singoli che stanno all'interno della sua rosa, spendendo belle parole per Nico Paz, messo a confronto con un gigante rossonero: Ricardo Kakà, vincitore del pallone d'oro nel 2007:

«Kakà era un po’ più esplosivo. Aveva quella conduzione che – come Iniesta – non era limitabile. Quando partiva non lo prendevi più. Nico è un po’ più fisico, più posizionale, più statico, però sa usare il corpo in una maniera diversa dagli altri. Ha in testa la porta, un grande ultimo passaggio, ha iniziato a capire il gioco molto meglio, le posizioni, è un talento».