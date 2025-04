Milan, senti Cruz: “Gimenez crescerà ancora tanto. Il calcio italiano …”

Julio Cruz, ex attaccante dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Santiago Gimenez, centravanti del Milan

Julio Cruz, ex attaccante dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Radio Serie A', soffermandosi in modo particolare su Santiago Gimenez, centravanti del Milan. A suo dire il messicano crescerà ancora tanto e lui attribuisce le sue difficoltà all'ambientamento, mai facile, al calcio italiano. Non solo, perché poi pungola i rossoneri, ammettendo come le sfide più sentite da calciatore, per lui, nel corso della carriera, erano quelle contro la Juventus. Ecco, dunque, le sue parole.