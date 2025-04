Milan, piano con il processo a Gimenez: critiche senza senso. E il futuro ...

Milan, Gimenez e le critiche senza motivo: ecco tutti i motivi per attenderlo

Immediate e puntuali come orologi svizzeri le critiche dei tifosi, e fin qui ci può anche stare, ma soprattutto di diversi organi di stampa. Ci sono diverse ragioni, però, per cui non ha alcun senso mettere in discussione Santiago Gimenez in questo momento. Partendo da un presupposto chiaro, e cioè che esiste un assioma per cui nei grandi club come il Milan non ci sia mai il tempo di aspettare. In primis è piena la storia rossonera di casi in cui la prima stagione si è rivelata complicata, per poi assistere ad una seconda annata di livello molto più alto. L'emblema in questo senso è Sandro Tonali, che per sua stessa ammissione nel primo anno al Diavolo fece fatica. Sì, quel Sandro Tonali tanto amato dai tifosi ...