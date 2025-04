Milan Futuro, Nava il punto di ripartenza? Personalità, qualità e ...

Nelle ultime settimane, in casa Milan Futuro , si è fatto conoscere sempre meglio Lapo Nava . Il successo contro la Ternana è anche merito suo. Un rigore parato quando i suoi erano in vantaggio 1-0 e una serie di parate molto importanti e allo stesso tempo difficili sono solo due degli esempi delle qualità indubbie di questo ragazzo. Che ricordiamolo, è un classe 2004, è un figlio d'arte (papà Stefano era un difensore ai tempi di Alessandro Costacurta e Franco Baresi ) e ad inizio stagione ha parato il primo penalty della storia dell'Under 23 rossonera nel match contro il Lecco in Coppa Italia Serie C .

Milan Futuro, Nava è l'elemento da cui ricominciare: e quel giro in prima squadra ...

Insomma, gli ingredienti ci sono tutti per considerarlo il futuro del Milan Futuro e, perché no, della prima squadra. Considerando sempre la difficoltà nell'indicare quali possano essere i titolari della prossima stagione, Lapo Nava non può non essere uno dei volti da cui ripartire. Ha comunque 21 anni, il che lo rende sì un giovane, ma non un giovanissimo. E questo, come nel caso di Ettore Quirini (classe 2003), è assolutamente un bene. In porta ha dimostrato di avere qualità, al di là di qualcosa ancora da migliorare. Ma d'altronde chi a quell'età ha già completato il percorso di crescita?