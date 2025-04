Sul percorso di crescita: "L’anno scorso ho fatto un anno in prima squadra che mi ha aiutato parecchio con persone come Maignan, Florenzi, Mirante e Sportiello, decisive anche fuori dal campo. Passare da un livello altissimo e arrivare in Serie C, mi ha permesso di avere delle conoscenze che ho portato in questo campionato. Ho ancora tanto da migliorare, sono consapevole dei miei mezzi ma voglio svilupparli ancora di più". LEGGI ANCHE: Milan, Vos è sparito dai radar: oggetto misterioso. Forse aveva ragione … >>>