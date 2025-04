In molti tra i tifosi del Milan si saranno anche dimenticati di lui, tanti altri forse si staranno chiedendo dov'è finito, ma la verità è che non si sa molto di Divock Origi. L'attaccante belga, rientrato in estate dal prestito al Nottingham Forest, è finito sostanzialmente fuori rosa da diversi mesi. I rossoneri hanno provato a piazzarlo in giro, è stato retrocesso di grado e per poco tempo si è allenato con il Milan Futuro come Fodé Ballo-Touré. Se il senegalese, però, almeno una presenza l'ha trovata, non si può dire lo stesso per l'ex Liverpool, che di fatto è scomparso dai radar.