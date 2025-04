Milan, la domanda di Gazzetta: “Gimenez può adattarsi alla Serie A?”

Santiago Gimenez, come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', aveva debuttato col Milan con un assist in Coppa Italia contro la Roma, un gol all’esordio in campionato contro l'Empoli e un altro ancora alla prima da titolare in A a San Siro. Dopo il gol in Champions League contro il 'suo' Feyenoord, il messicano si è perso perdendo, secondo la rosea, la leggerezza, sostituita dal peso delle responsabilità e della maglia e sono diminuite anche le occasioni per segnare. Secondo il quotidiano a Gimenez vengono richieste cose nuove: dialogare con i compagni e partecipare alla manovra, arretrando di conseguenza il raggio d’azione. In questa versione fatica.