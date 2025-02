Milan, senti Capozucca: “Theo Hernandez? Penso che resterà”

Stefano Capozucca, direttore sportivo tra le altre ex di Genoa e Cagliari, ha parlato anche del Milan e del futuro di Theo Hernandez

Stefano Capozucca, direttore sportivo tra le altre ex di Genoa e Cagliari, ha parlato anche del Milan dopo la vittoria dei rossoneri contro il Verona: "Dopo il mercato devono arrivare i risultati. Diamogli tempo per vedere i frutti della rivoluzione". Questo il commento a Tuttomercatoweb.com. Non solo, Capozucca ha parlato anche di una possibile mossa futura del calciomercato del Milan.