Il futuro di Rafael Leao al Milan si fa sempre più giallo. A scuotere l'ambiente rossonero sono state le dichiarazioni rilasciate dal giornalista Fabrizio Biasin che, intervenuto durante l'ultima puntata di 'E' sempre derby', ha voluto fare il punto della situazione a riguardo del portoghese, rivelando la volontà del calciatore.

Milan, parla Biasin: "Leao vuole tornare sulla sinistra"

"Probabilmente dal punto di vista tattico non si è trovato bene con questo nuovo assetto, no? Quello che lo ha portato a giocare molto più davanti e molto meno nella zona del campo che lui preferisce. Quindi magari anche da questo punto di vista lui vorrebbe delle garanzie, cioè tornare nella zona di campo dove comunque ha fatto la differenza, perché nel bene o nel male Leao ha dei numeri importanti. Anche l'altro giorno, 5 minuti ha fatto gol, poi in generale nel Milan, anche con un andamento altalenante, molte delle cose che il Milan ha fatto negli ultimi anni passano dai suoi piedi."

Secondo Biasin, l frattura tra il Milan e Leao sarebbe legata a più fattori: la questione tattica e gli stimoli personali. Alla base del malumore del portoghese ci sarebbe la nuova posizione avuta in campo durante l'ultima stagione, che lo ha visto come unta centrale anziché ala, suo ruolo naturale:

Il portoghese, insomma, vorrebbe delle farnie precise, ovvero ritornare nella sua posizione naturale, sulla fascia sinistra dove ha sempre fatto la differenza, basti pensare alla stagione dello scudetto. Nonostante l'andamento altalenante, l'impatto del portoghese è chiaro a tutti.

Le intenzioni del numero 10 rossonero, però, sembrano ben chiare, ma la strada per la separazione è molto difficile. Il vero ostacolo principale, al momento, è rappresentato dalle sue pretese e dal mercato di destinazione:

"Quindi lui vuole andare via, l'ha detto chiaramente, bisogna capire se trova degli estimatori. Non è un incastro facile perché lui non si accontenta di andare via, vuole andare in Premier e io non so se in Premier ci sarà, c'è qualcuno che gli ha messo gli occhi addosso".

Il desiderio di Leao, dunque, non è un segreto: più e più volte il calciatore ha dichiarato pubblicamente di voler cambiare aria, andando in Premier League o nella lega, ma il problema è un altro: non sono ancora arrivate delle offerte provenienti da questi campionati. Che il Mondiale possa far cambiare qualcosa?