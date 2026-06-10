Il cuore della critica sta tra status e competenza. Il dirigente nerazzurro riconosce che l'ex calciatore rossonero ha una comprensione molto facile delle dinamiche dello spogliatoio, ma il tutto viene azzerato dalla 'mancanza di studio', aggiornamento e soprattutto umiltà. Gestire un club è molto diverso dal ruolo di calciatore. Quella di Ausilio non è una bocciatura vera e propria, ma ha voluto ricordare che il carisma da leader non basta mai quando bisogna sedersi a gestire un club grande e glorioso come il Milan.