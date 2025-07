Milan, Savicevic: “Io insieme a Boban? Già, una volta. Altri tempi”

Dejan Savicevic, ex fantasista del Milan, ha parlato dei rossoneri in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' in edicola. Le sue dichiarazioni

Dejan Savicevic, ex fantasista del Milan, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' in edicola dei rossoneri. Ecco, dunque, uno stralcio delle dichiarazioni del 'Genio del Montenegro'. «Ero bravo in Jugoslavia. Bravo anche in Italia, al Milan? Sì. Ho vinto una Coppa dei Campioni 1991 con la Stella Rossa e una con il Milan tre anni dopo. Poi ho vinto anche altre cose. Il Pallone d'Oro a Papin e non a lui? Già. Dopo Stella Rossa-Marsiglia, a Bari, vinciamo noi ai rigori, al termine di una bellissima stagione europea, con tanti gol e tante divertenti partite. Fra noi ci sono diversi candidati al premio, io compreso. Ma ha vinto un francese. Strano ...».