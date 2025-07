Savicevic: 'Spero che il Milan prenda Vlahovic. Su Modric e Allegri ...'

Sul suo recente trasferimento al Milan : «Ha quarant’anni. Si è rimesso in gioco, fa quello che si sente. Si vedrà in campionato».

Su Vlahović che potrebbe svoltare ritrovando Allegri al Milan: «Chissà. Ma ci va? La Juve lo dà via? Lo spero che il Milan lo prenda, per lui e per Allegri. Max mi è simpatico e non soltanto perché è tornato ad allenare il Milan. Contro di lui ho esordito in Serie A, a Pescara nel 1992. Abbiamo vinto 5-4. E Allegri ha segnato il suo primo gol proprio contro di noi. Al pronti via, una partita pazza, la ricordo molto bene, Franco Baresi ha fatto due autoreti nel giro di quattro minuti. Incredibile. Poi Marco van Basten, fatto meno incredibile e scontato, ha segnato tre gol, alla sua maniera».