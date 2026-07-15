Tegola per il Milan: Santiago Giménez rompe il silenzio sulla sua salute dopo l'infortunio ai Mondiali. Ecco quanto perde il club e i tempi di recupero
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Il Milan dovrà sfoltire la sua rosa e cercare di incassare più soldi possibili dalle cessioni (qui i dettagli). Tra i giocatori in uscita c'è anche Santiago Giménez: una cessione complicata visto l'infortunio subito dal messicano durante i Mondiali 2026.
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Le cifre del trasferimento e le condizioni della prima puntaAcquistato per 28,5 milioni più bonus dagli olandesi del Feyenoord solo un anno e mezzo fa, il Milan dovrà cederlo per circa 21 milioni di euro. La prima punta del Diavolo ha parlato della sua salute (video diffuso da Junket con la traduzione ripresa dai colleghi di MilanVibes):
"Molto bene, grazie a Dio, la caviglia sta migliorando".
parla così l'attaccante del Milan sul suo infortunio alla caviglia, che lo potrebbe rendere indisponibile per alcune settimane (6-8). Il messicano dovrebbe tornare a Milanello a fine luglio per lavorare e recuperare al meglio dal suo problema.
L'impatto sul mercato del Milan e i nodi della trattativaLa gestione del caso Santiago Giménez è importantissima per il futuro del club.
- Cedere l'attaccante a circa 21 milioni di euro significherebbe incassare una cifra molto importante per questa sessione di mercato.
- Lo stop di 6-8 settimane complica inevitabilmente le trattative con i club acquirenti, che potrebbero essere spaventati dall'idea di investire su una prima punta con possibili problemi cronici di salute.
- Il rientro a Milanello previsto per fine luglio potrebbe essere uno dei momenti chiave di questa situazione: il Milan avrà la possibilità di vederlo da vicino e testare al meglio le sue condizioni fisiche.
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