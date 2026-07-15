Milan, piano cessioni chiaro: ecco i giocatori in partenza e la cifra che si vuole incassare

La Gazzetta dello Sport svela la strategia del Milan per fare cassa: da Leão a Tomori e Giménez, ecco i prezzi fissati dal club

Emiliano Guadagnoli
- Milano
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Il piano del Milan, dopo gli investimenti per Gila e Ramos, è quello di rimpinguare le casse cedendo giocatori che non fanno parte del nuovo progetto targato Cardinale e Amorim. I prossimi annunci potranno riguardare le cessioni, sia per una necessità economica, sia per sfoltire la rosa e non trattenere calciatori che non verrebbero presi in considerazione dall'allenatore portoghese.

Il piano della Gazzetta: l'obiettivo da 150 milioni di euro

C'è una cifra ipotetica che il Milan punta a incassare dalle sue cessioni e la rivela La Gazzetta dello Sport, che parla di un incasso da 150 milioni di euro, con Leão che potrebbe fruttare circa 60 milioni di euro e dovrebbe essere la cessione più importante della sessione.
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La lista dei partenti e le valutazioni dei singoli esuberi

  • Altro giocatore in uscita è Estupiñán: la sua possibile cessione all’Aston Villa può portare 15 milioni, anche se il Milan ne chiede una ventina.
  • Fofana è in vendita, con il club che punta a incassare circa 20 milioni dalla sua cessione.
  • Sempre a centrocampo sono in partenza Loftus-Cheek e Bondo: da queste due partenze il Milan vorrebbe incassare 15 milioni di euro.
  • Tomori: anche il difensore inglese può lasciare il Diavolo in questa estate. Anche in questo caso l'obiettivo dei rossoneri è ricavare dalla sua cessione circa 15 milioni di euro.
  • Uscita finale quella di Santiago Giménez da cui il Milan vorrebbe incassare 21 milioni di euro, anche per evitare qualsiasi rischio di minusvalenza.

La rivoluzione della rosa per finanziare il modulo di Amorim

Una rivoluzione possibile per la rosa del Milan, necessaria per finanziare il nuovo corso e consegnare ad Amorim un gruppo funzionale alle sue idee di gioco.
Se la dirigenza rossonera riuscirà a piazzare questi esuberi con i ricavi prefissati dal club, ne avrà beneficio il bilancio e soprattutto il mercato in entrata.
Il Diavolo ha bisogno di almeno un trequartista e un esterno di centrocampo per il 3-4-2-1 di Amorim.

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