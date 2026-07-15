Milan, piano cessioni chiaro: ecco i giocatori in partenza e la cifra che si vuole incassare

Il piano del Milan, dopo gli investimenti per Gila e Ramos, è quello di rimpinguare le casse cedendo giocatori che non fanno parte del nuovo progetto targato Cardinale e Amorim. I prossimi annunci potranno riguardare le cessioni, sia per una necessità economica, sia per sfoltire la rosa e non trattenere calciatori che non verrebbero presi in considerazione dall'allenatore portoghese.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Il piano della Gazzetta: l'obiettivo da 150 milioni di euro

La lista dei partenti e le valutazioni dei singoli esuberi

Altro giocatore in uscita è Estupiñán: la sua possibile cessione all’Aston Villa può portare 15 milioni, anche se il Milan ne chiede una ventina.

Fofana è in vendita, con il club che punta a incassare circa 20 milioni dalla sua cessione.

Sempre a centrocampo sono in partenza Loftus-Cheek e Bondo: da queste due partenze il Milan vorrebbe incassare 15 milioni di euro.

Tomori: anche il difensore inglese può lasciare il Diavolo in questa estate. Anche in questo caso l'obiettivo dei rossoneri è ricavare dalla sua cessione circa 15 milioni di euro.

Uscita finale quella di Santiago Giménez da cui il Milan vorrebbe incassare 21 milioni di euro, anche per evitare qualsiasi rischio di minusvalenza.

La rivoluzione della rosa per finanziare il modulo di Amorim