Calciomercato Milan, Santiago Giménez: c'è un prezzo minimo per la cessione. La Pimenta al lavoro

Dopo l'investimento da più di 100 milioni di euro per Ramos e Gila, il Milan pensa alle cessioni, sia per sfoltire la rosa, sia per racimolare un budget importante per poter puntare al trequartista e all'esterno, due ruoli che servono ad Amorim per completare la rosa al meglio. In attacco, oltre a Rafael Leao in uscita, c'è un altro giocatore che è destinato a lasciare la maglia rossonera in queste settimane.

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Il caso Santiago Giménez: l'ostacolo dell'infortunio ai Mondiali 2026

Le dinamiche dell'attacco e il ruolo dell'agente Rafaela Pimenta

L'arrivo di Gonçalo Ramos, per cui il Diavolo ha investito più di 70 milioni di euro, toglie qualsiasi possibilità di avere spazio da titolare.

Per questo servirà cambiare arie con l'agente Pimenta già al lavoro per trovare una soluzione.

La gestione del caso Giménez potrebbe essere molto importante per il futuro del mercato del Milan: serve mantenere una sostenibilità finanziaria.

Bilancio e condizioni fisiche: la strategia contro le minusvalenze

Il tesoretto per il 3-4-2-1 di Amorim e le priorità del club