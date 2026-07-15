Calciomercato Milan, Santiago Giménez: c'è un prezzo minimo per la cessione. La Pimenta al lavoro

Il Milan cerca una sistemazione per Santiago Giménez dopo l'arrivo di Ramos. L'agente Rafaela Pimenta al lavoro, ma pesa l'infortunio alla caviglia: le cifre
Gonçalo Ramos segnali al Milan: si presenta al raduno subito! Accolto da Amorim e Cardinale | PM
Dopo l'investimento da più di 100 milioni di euro per Ramos e Gila, il Milan pensa alle cessioni, sia per sfoltire la rosa, sia per racimolare un budget importante per poter puntare al trequartista e all'esterno, due ruoli che servono ad Amorim per completare la rosa al meglio. In attacco, oltre a Rafael Leao in uscita, c'è un altro giocatore che è destinato a lasciare la maglia rossonera in queste settimane.
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Il caso Santiago Giménez: l'ostacolo dell'infortunio ai Mondiali 2026Come scrive La Gazzetta dello Sport, il Milan avrà delle difficoltà nel trovare una squadra per Santiago Giménez, questo complicato ancora di più dall'infortunio subito dal messicano durante i Mondiali 2026.
Acquistato per 28,5 milioni più bonus dagli olandesi del Feyenoord solo un anno e mezzo fa, il Milan ne dovrà ricavare almeno 21, proprio per una necessità finanziaria.
Le dinamiche dell'attacco e il ruolo dell'agente Rafaela Pimenta
- L'arrivo di Gonçalo Ramos, per cui il Diavolo ha investito più di 70 milioni di euro, toglie qualsiasi possibilità di avere spazio da titolare.
- Per questo servirà cambiare arie con l'agente Pimenta già al lavoro per trovare una soluzione.
- La gestione del caso Giménez potrebbe essere molto importante per il futuro del mercato del Milan: serve mantenere una sostenibilità finanziaria.
Bilancio e condizioni fisiche: la strategia contro le minusvalenzeCedere il messicano a 21 milioni non è solo una scelta tecnica legata all'arrivo del costoso Gonçalo Ramos, ma è cruciale per il bilancio per evitare qualsiasi rischio di minusvalenza.
La vera sfida per la dirigenza e per l'agente Rafaela Pimenta sarà superare lo scetticismo dei club acquirenti, visto che Santiago ha avuto problemi quasi cronici in stagione proprio alla caviglia infortunata durante i Mondiali.
Il tesoretto per il 3-4-2-1 di Amorim e le priorità del clubSe la dirigenza rossonera dovesse incassare più di 20 milioni, Amorim avrà finalmente il tesoretto necessario per trovare i giusti elementi da inserire nel 3-4-2-1: un trequartista tecnico e un esterno a tutta fascia capace di garantire l'equilibrio difensivo e pericolosità in attacco.
Ora, però, spazio alle cessioni, prima priorità del club rossonero.
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