Fino ad ora, l'esperienza in rossonero di Santiago Gimenez è stata da dimenticare. Arrivato nel gennaio del 2025 con tante aspettative, dopo che il Milan ha sborsato ben 35 milioni di euro per la punta messicana, Santi non ha ripagato la fiducia in lui riposta. Dopo un finale di stagione non perfetto, ma che lo ha visto andare in rete 5 volte in 14 partite a disposizione, il Milan aveva deciso di puntare nuovamente su di lui e dare seguito al proprio investimento.

La stagione da poco terminata però è stata da brividi: in 18 partite totali giocate, il Bebote ha messo a segno una sola rete in Coppa Italia e 3 assist. L'occasione per rilanciarsi era il Mondiale di casa, ma anche con la propria nazionale ha deluso: sempre subentrato dalla panchina e nessun gol o assist messo a referto.

Ad analizzare la sua situazione ci ha pensato anche Carlo Pellegatti, che ha toccato l'argomento spinoso proponendo una soluzione:

"Su Gimenez, 35 milioni sembrava un grande acquisto. Da quando è arrivato, invece, non solo non ha dato praticamente nulla, ma ora non c'è nemmeno la possibilità concreta di venderlo in fretta. Quest'ultimo infortunio alla caviglia fa sì che non possa essere a disposizione fino a fine agosto. Quindi questo comporta un problema anche per la squadra che lo potrebbe acquistare per il Milan che lo deve cedere. Giunti a questo punto, io punterei a un bel un bel prestito con obbligo di riscatto, tanto soldi da Gimenez difficilmente li porti a casa adesso".

Un analisi sconsolata ed amara, anche se purtroppo veritiera: il messicano ha deluso in rossonero e una sua cessione si fa sempre più complicata.

Cosa ne sarà di Gimenez?

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Il futuro del messicano, a questo punto, è piùche mai: il tempo a sua disposizione per convincere il Milan sembra ormai essere scaduto, con i rossoneri che hanno acquistato, spendendo ben. Il portoghese sarà il titolare indiscusso del nuovo Milan: Santi, se dovesse rimanere, dovrebbe accettare di giocarsi le sue chance dalla panchina.Il trasferimento, del resto, si fa: l'infortunio alla caviglia lo terrà fuori fino all'inizio della nuova stagione e, dopo una pessima annata in rossonero, sarà complicato attirare offerte che rispecchino il suo valore di mercato, già crollato drasticamente rispetto alla cifra spesa per strapparlo dal Feyenoord poco più di un anno e mezzo fa.

Il futuro di Gimenez dovrebbe essere lontano da Milano ma, senza offerte, il Milan potrebbe non avere scelta e il messicano avrebbe l'occasione (nuovamente) di mostrare il proprio valore.