Milan, Saelemaekers: “Per De Ketelaere non è facile”

Su De Ketelaere: "Non è stato facile negli ultimi mesi per lui, ma la pausa l'ha fatto riprendere, vedere la sua famiglia era importante. Ora lo vedo bene, sarà importante per noi nella seconda parte di campionato". Il belga potrebbe essere un pezzo in più nello scacchiere di Stefano Pioli. Con il solo Junior Messias come opzione a destra, il Milan ha faticato a trovare pericolosità e azioni da gol. Per questo il ritorno di Saelemaekers potrebbe essere fondamentale in vista della ripresa della Serie A. Calciomercato Milan – Per l’attacco occhi in Francia: due i nomi