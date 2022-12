Saelemaekers: “Siamo pronti per il campionato. Mi dispiace per Mihajlovic”

Alexis Saelemaekers, calciatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo la sconfitta in amichevole contro il Liverpool

Titolare ieri nel match tra Liverpool e Milan, Alexis Saelemaekers ha anche trovato il gol. Una rete molto bella nata da un gran lancio di Rebic, ma che non è servita alla squadra di Pioli per evitare la sconfitta contro i 'Reds'. L'esterno belga ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport'.

Sulla sua condizione fisica : "Sto bene, ho lavorato tanto dopo un periodo difficile. Ieri ho fatto una buona prestazione e non ho sentito niente di male. Abbiamo fatto un buon ritiro e siamo pronti per la ripresa del campionato".

Se il Milan crede nello scudetto: "Ci crediamo, dobbiamo crederci. Dobbiamo vivere ogni partita come una finale fino alla fine e poi vedremo dove saremo".

Su De Ketelaere: "Non è stato facile negli ultimi mesi per lui, ma la pausa l'ha fatto riprendere, vedere la sua famiglia era importante. Ora lo vedo bene, sarà importante per noi nella seconda parte di campionato".