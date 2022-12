Calciomercato Milan – Centrocampo: Ancelotti regala l’assist ai rossoneri?

Il calciomercato invernale è ormai alle porte e il Milan potrebbe operare per rinforzare ulteriormente la propria rosa. Uno dei reparti che potrebbe essere rinforzato è quello di centrocampo, zona del campo in cui il club di via Aldo Rossi ha deciso di non puntellare dopo l'addio in estate di Kessié. Considerato che il Milan vuole essere competitivo fino alla fine della stagione in tutte e quattro le competizioni in corsa, i rossoneri potrebbero decidere di acquistare un nuovo centrocampista da affiancare a Tonali e Bennacer.