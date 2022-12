Calciomercato Milan – Per l’attacco occhi in Francia: due i nomi

Gli occhi della dirigenza del Milan potrebbero essere in Francia per le prossime sessioni di calciomercato, alla ricerca della punta

Il Milan ha subito due dure sconfitte nelle amichevoli della Dubai Super Cup. Stefano Pioli dovrà prendere tutti i lati positivi e lavorare duro su quelli negativi, anche perché la ripresa del campionato è dietro l'angolo. Paolo Maldini e Frederic Massara, invece, potrebbero essere alla ricerca di colpi possibili per il calciomercato. Un ruolo che dovrà essere potenziato per il futuro è senz'altro quello della punta centrale. Il Milan può contare, al momento, solamente sull'esperienza di Olivier Giroud, che però non è infinito.