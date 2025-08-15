Milan, Sabatini: “Leao con Allegri ha dieci gol in più. Hojlund …”

Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato a RadioSportiva anche del Milan. Ecco il suo pensiero su Hojlund, Leao e l'attacco rossonero

Manca sempre meno al debutto ufficiale della stagione del Milan: i rossoneri affronteranno il Bari nel primo turno della Coppa Italia 2025-26 questa domenica a San Siro. Una partita che Allegri e i suoi ragazzi non possono perdere. Poi sarà tempo di campionato con la prima gara contro la Cremonese. Sandro Sabatini , giornalista, ha parlato a RadioSportiva anche del Milan . Ecco il suo pensiero su Hojlund, Leao e il punto sull'attacco.

Milan, Sabatini: "Hojlund? Ottimo attaccante. Leao con Allegri ..."

"Hojlund? Ottimo attaccante. Se mi chiedete chi è meglio fra lui e Vlahovic ma per me oggi è ancora meglio Vlahovic. Sul fatto che il Milan abbia bisogno di un attaccante è vero ma tenete presente che questa versione nuova di Leao è Leao prima punta".