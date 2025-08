Milan, Sabatini: 'Allegri unico compatibile con Vlahovic. Può resuscitarlo ...

"Anzi, no. Perché di qua invece si attende che proprio Allegri metta la faccia (non il muso, nemmeno il “corto muso”: la faccia) per resuscitare Vlahovic e anche la Juventus. Sì, proprio così. Pensate che ironia, a distanza di un anno dal comunicato bianconerissimo dell’allenatore dai “comportamenti non compatibili” con i valori della Juventus. Adesso diventa l’unico allenatore compatibile a Vlahovic, per non far perdere valore (almeno quello residuo) a Vlahovic stesso. Eh sì, perché in questi giorni tiene banco Lookman-Inter ma “sottobanco”, cioè non proprio alla luce del sole, lavorano Milan e Juventus per trovare una sistemazione al centravanti serbo che in teoria, senza il Max diavolo del “non gioco”, con un altro allenatore avrebbe fatto sfracelli oltre che le mitologiche “caterve di goal”".