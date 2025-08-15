Milan, Sabatini: “Invito i tifosi a un po’ di prudenza. Ecco perché”

Manca sempre meno al debutto ufficiale della stagione del Milan: i rossoneri affronteranno il Bari nel primo turno della Coppa Italia 2025-26 questa domenica a San Siro. Una partita che Allegri e i suoi ragazzi non possono perdere. Poi sarà tempo di campionato con la prima gara contro la Cremonese. Sandro Sabatini , giornalista, ha parlato a RadioSportiva anche del Milan . Ecco il suo pensiero sulle ambizioni rossoneri in vista della prossima stagione.

Sabatini: "Con un Leao ritrovato vedo il Milan come terza forza in Serie A"

"Ha perso Reijnders, Thiaw e Theo. Ha aggiunto Allegri, ha aggiunto un po' di giocatori ma calma: Napoli e Inter sono di un altro livello. Poi il lavoro, l'entusiasmo, un Leao ritrovato e cose che possono succedere che spingono il Milan come terza forza".