Il 2-2 tra Lazio e Milan continua a creare abbastanza polemiche per le due facce mostrate dalla squadra rossonera di Amorim allo stadio Olimpico. A spostare gli equilibri ci ha pensato, oltre al giovane Diego Moreira entrato a gara in corso, anche Christian Pulisic, capace di ridare luce e inventiva alla trequarti spenta.

Milan, parla Sabatini

"Nel secondo tempo è entrato Pulisic. Ora va bene che Pulisic l'anno scorso, a proposito di primo e secondo tempo, aveva giocato un grande girone d'andata, il primo tempo della stagione, e un pessimo girone di turno, il secondo tempo della stagione, ma obiettivamente per fare il ruolo di suggeritore, di appoggio alla prima punta tra Pulisic e Loftus-Cheek, non c'è anche qui paragone".

Nel suo solito video post partita, il giornalistaha voluto sottolineare le differenze emerse tra l'americano e il centrocampista inglese, parecchio sottotono nella giornata di ieri. Sabatini ha messo a confronto l'impatto dei due calciatori, evidenziando come la qualità dello statunitense sia imprescindibile per le trame offensive rossonere:

L'ingresso di Pulisic al posto dell'inglese ha cambiato marcia alla manovra rossonera, servendo ad Amorim un'indicazione tattica molto chiara per i prossimi match. L'indiziato principale per lasciar spazio all'americano, infatti, risulta essere proprio Loftus-Cheek che, nelle prossime partite, potrebbe partire come titolare.