"Saelemaekers meno contento perché ha fallito la Champions con il Milan? Anche De Winter …Ma so per certo che quando arriva il Mondiale certi ricordi sbiadiscono e si pensa solo alla nazionale. Alexis per me è un giocatore molto prezioso, perché sulla fascia destra può giocare dappertutto: come Florenzi nella mia Roma. In Francia diremmo che è un coltello svizzero. Punto anche su De Ketelaere, che quest’anno ha segnato meno ma è stato più continuo nel rendimento"
Nelle gerarchie di Garcia, Saelemaekers occupa una posizione da protagonista: il tecnico, infatti, ha voluto elogiare la sua duttilità, facendo un vero e proprio paragone col passato: il belga, infatti, secondo Garcia potrebbe giocare dappertutto, proprio come Alessandro Florenzi ai tempi della Roma.
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