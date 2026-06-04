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Milan, Rudi Garcia: “Saelemaekers e De Winter delusi dal fallimento Champions”

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Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Rudi Garcia, ct del Belgio, ha voluto parlare di due pedine del Milan: Saelemaekers e De Winter...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il commissario Tecnico dei diavoli rossi cancella qualsiasi  verdetto proveniente dalla Serie A e promuove due dei suoi uomini: Alexis Saelemaekers e Koni De Winter, entrambi giocatori del Milan. Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Rudi Garcia ha voluto parlare della rosa a disposizione in vista del Mondiale, soffermandosi in particolare su alcuni talenti del nostro campionato.

Milan, senti Garcia: "Saelemaekers e De Winter k.o per la Champions?

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Il focus dell'allenatore, ovviamente, si è concentrato sulla sponda rossonera, dove Saelemaekers e De Winter hanno dovuto ingoiare il mancino legato alla mancata qualificazione in Champions League. Una grande delusione che poteva portare delle scorie anche in Nazionale:

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"Saelemaekers meno contento perché ha fallito la Champions con il Milan? Anche De Winter …Ma so per certo che quando arriva il Mondiale certi ricordi sbiadiscono e si pensa solo alla nazionale. Alexis per me è un giocatore molto prezioso, perché sulla fascia destra può giocare dappertutto: come Florenzi nella mia Roma. In Francia diremmo che è un coltello svizzero. Punto anche su De Ketelaere, che quest’anno ha segnato meno ma è stato più continuo nel rendimento"

Nelle gerarchie di Garcia, Saelemaekers occupa una posizione da protagonista: il tecnico, infatti, ha voluto elogiare la sua duttilità, facendo un vero e proprio paragone col passato: il belga, infatti, secondo Garcia potrebbe giocare dappertutto, proprio come Alessandro Florenzi ai tempi della Roma.

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