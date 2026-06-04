Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Rudi Garcia, ct del Belgio, ha voluto parlare di due pedine del Milan: Saelemaekers e De Winter...

Il commissario Tecnico dei diavoli rossi cancella qualsiasi verdetto proveniente dalla Serie A e promuove due dei suoi uomini: Alexis Saelemaekers e Koni De Winter, entrambi giocatori del Milan. Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Rudi Garcia ha voluto parlare della rosa a disposizione in vista del Mondiale, soffermandosi in particolare su alcuni talenti del nostro campionato.