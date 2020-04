Milan, Romagnoli: “Eternamente grato a Galliani e Mihajlovic”

NEWS MILAN – Alessio Romagnoli è arrivato al Milan nell’estate 2015, con Sinisa Mihajlovic in panchina e Adriano Galliani amministratore delegato. Qualche anno dopo, tra alti e bassi legati più ai risultati che alle prestazioni del difensore, è anche diventato capitano del Milan.

Romagnoli ha mostrato amore e affetto per il Milan, rinnovando il proprio contratto nel periodo più negativo e incerto della storia recente del club, alla fine della gestione cinese con Mirabelli e Fassone. In campo ha sempre dimostrato serietà e professionalità. E soprattutto mai una parola fuori posto mediaticamente parlando. Le ultime dichiarazioni sono arrivate oggi, durante la presentazione del torneo di eSports al quale Romagnoli parteciperà.

Queste le sue parole su Galliani e Mihajlovic: “Il mister era felice, mi ha salutato, e mi ha fatto l’in bocca al lupo. Galliani, insieme a Mihajlovic, è stato fondamentale per portarmi al Milan. Posso solo essergli eternamente grato per ciò che ha fatto per me. È un grande dirigente, lo dice la storia dei suoi successi”.

Dicevamo che Romagnoli, insieme all’ePlayer del Monza (Raffaele ‘Er_caccia98’ Cacciapuoti), parteciperanno alla FIFA eNations StayAndPlay Cup’, il torneo virtuale giocato su ‘Fifa 20’ promosso dalla Confederazione mondiale. E proprio Galliani ha parlato della sua inaspettata passione per gli eSports >>>