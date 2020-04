Galliani passione eSports: “Tifo per Romagnoli e Cacciapuoti, vi spiego”

ULTIME NEWS – Domani l’esordio della ‘FIFA eNations StayAndPlay Cup‘, il torneo virtuale promosso dalla Confederazione mondiale, al quale prenderà parte anche una squadra Azzurra composta da Alessio Romagnoli, difensore e capitano del Milan e della Nazionale, e Raffaele ‘Er_caccia98’ Cacciapuoti, eplayer del Monza.

L’evento sarà live su Twitch e TimVision. Inaspettata la passione per gli eSports addirittura da parte di Adriano Galliani. Tutte le partite degli Azzurri saranno trasmesse in live streaming su TIMVISION, la TV di TIM, sul sito https://enazionale.figc.it/ e sul canale Twitch di ESL Italia https://www.twitch.tv/esl_it.

Queste le dichiarazioni di Galliani: “Mi sono proposto come Team Manager di questa squadra: Alessio l’ho portato al Milan nel 2015, Raffaele è un giocatore del Monza, appena saputo li ho subito messi in contatto per allenarsi insieme, in questi giorni li ho chiamati ogni sera per sapere come andava la preparazione al torneo”.

La passione per gli eSports: “Mi sono allenato a seguire la PlayStation con figli e nipoti, devo dire che le partite su FIFA sono interessanti, si vede un bel gioco, ho capito perché ha avuto uno sviluppo così ampio in tutto il mondo. Con il Monza abbiamo costituito da questa stagione la nostra squadra, abbiamo due protagonisti come Er Caccia e Figurinho, che tra l’altro si sono affrontati nella finale che ha decretato chi avrebbe rappresentato l’Italia. Ne sono orgoglioso: non potendo dare calciatori dal Monza alla Nazionale per il momento, contribuiamo con gli eplayer”.

Le parole di Romagnoli: “Era felice, mi ha salutato, e mi ha fatto l’in bocca al lupo. Galliani, insieme a Mister Mihajlovic, è stato fondamentale per portarmi al Milan. Posso solo essergli eternamente grato per ciò che ha fatto per me. È un grande dirigente, lo dice la storia dei suoi successi”.

Il messaggio di Raffaele ‘Er_caccia98’ Cacciapuoti: “Con Alessio ci ho giocato in questi giorni, abbiamo fatto partite di riscaldamento e discusso delle scelte sui giocatori e sulle tattiche, è carico e mi sembra molto preparato, vorrà dire che la pressione non è tutta su di me. C’è voglia di fare bene da subito, anche perché ne passa solo una, ma so che sarà una grande emozione rappresentare l’Italia in un torno FIFA”. Al di là degli eSports, tra poco si ritornerà sui campi di allenamento. Ecco il primo rossonero rientrato dall’estero >>>