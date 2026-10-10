Era stato un atto ignobile, deplorevole: qualche giorno fa il murale dedicato a Franco Baresi, leggendario capitano del Milan, situato davanti alla sede del club in Via Aldo Rossi a Milano, era stato pesantemente danneggiato e vandalizzato. I criminali avevano coperto il volto dell'opera con della vernice rossa, oscurato lo sponsor. Un gesto orrendo da condannare assolutamente: Baresi non è stato solo un calciatore di livello mondiale, tra i più forti difensori della storia. E' stato anche un uomo gentile, dai valori assoluti, rispettato da tutti i suoi ex compagni rossoneri, da chi l'ha conosciuto e da chi lo ha tifato.

Oggi sabato 10 ottobre 2026 l'autore della prima opera Lucas Street Art è tornato a Casa Milan (presso Piazza Gino Valle) per ridare il giusto spazio al ricordo del capitano rossonero. L'opera è 'rinata' in una veste nuova: stavolta Baresi sorride gioioso. PianetaMilan era in prima linea durante questo evento e ha avuto modo anche di intervistare proprio Lucas Street Art.

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Intervista esclusiva a Lucas Street Art: il significato di Franco Baresi

L'idolo di sempre: "Per me significa tantissimo, sono tifoso del Milan dalla nascita. Baresi è stato il mio primo idolo, è come averlo fatto ritornare a casa".

"Per me significa tantissimo, sono tifoso del Milan dalla nascita. Baresi è stato il mio primo idolo, è come averlo fatto ritornare a casa". La tecnica utilizzata: "Questa è un'opera di strada, è fatta con carta riciclata e viene applicata con carta biologica. Cerchiamo di integrare le opere nel contesto urbano".

Il messaggio contro il vandalismo e la scelta dell'esultanza del 1995

Il valore del rispetto: "Spero che i valori dell'opera siano di monito per tutti i ragazzi. Baresi è stato un campione di vita, un esempio per tutto. Spero che un valore come il rispetto venga appunto rispettato. Questa opera è di tutti spero resti per sempre qui".

"Spero che i valori dell'opera siano di monito per tutti i ragazzi. Baresi è stato un campione di vita, un esempio per tutto. Spero che un valore come il rispetto venga appunto rispettato. Questa opera è di tutti spero resti per sempre qui". La risposta al fango: "Risale al suo ultimo gol con il Milan, 27 agosto 1995 Padova-Milan 1-2, questa è la sua esultanza. E poi perché sorride, è la risposta all'atto vandalico".

L'autore ha spiegato il suo legame viscerale con la leggenda rossonera e la genesi del progetto:Lucas Street Art ha voluto lanciare un messaggio chiaro a tutti i tifosi e ai cittadini:

Un'opera bellissima che lascia un ricordo eterno di un capitano immortale nella gloriosa storia rossonera. Al lato dell'opera (che potete vedere come immagine di copertina del pezzo) sei messaggi chiari: "6 rispetto", "6 umiltà", "6 fedeltà", "6 coraggio", "6 sacrificio" e "6 eleganza", tutti simboli trasmessi dal leggendario numero 6 rossonero.