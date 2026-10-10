Risposta da campioni all'ignobile gesto di qualche giorno fa: l'autore torna sul posto e ricrea il capolavoro con un dettaglio tutto nuovo
Rinasce l'opera in onore di Baresi. L'autore: "Per me significa tantissimo" | PM Video
Era stato un atto ignobile, deplorevole: qualche giorno fa il murale dedicato a Franco Baresi, leggendario capitano del Milan, situato davanti alla sede del club in Via Aldo Rossi a Milano, era stato pesantemente danneggiato e vandalizzato. I criminali avevano coperto il volto dell'opera con della vernice rossa, oscurato lo sponsor. Un gesto orrendo da condannare assolutamente: Baresi non è stato solo un calciatore di livello mondiale, tra i più forti difensori della storia. E' stato anche un uomo gentile, dai valori assoluti, rispettato da tutti i suoi ex compagni rossoneri, da chi l'ha conosciuto e da chi lo ha tifato.
Oggi sabato 10 ottobre 2026 l'autore della prima opera Lucas Street Art è tornato a Casa Milan (presso Piazza Gino Valle) per ridare il giusto spazio al ricordo del capitano rossonero. L'opera è 'rinata' in una veste nuova: stavolta Baresi sorride gioioso. PianetaMilan era in prima linea durante questo evento e ha avuto modo anche di intervistare proprio Lucas Street Art.
Intervista esclusiva a Lucas Street Art: il significato di Franco BaresiL'autore ha spiegato il suo legame viscerale con la leggenda rossonera e la genesi del progetto:
- L'idolo di sempre: "Per me significa tantissimo, sono tifoso del Milan dalla nascita. Baresi è stato il mio primo idolo, è come averlo fatto ritornare a casa".
- La tecnica utilizzata: "Questa è un'opera di strada, è fatta con carta riciclata e viene applicata con carta biologica. Cerchiamo di integrare le opere nel contesto urbano".
Il messaggio contro il vandalismo e la scelta dell'esultanza del 1995Lucas Street Art ha voluto lanciare un messaggio chiaro a tutti i tifosi e ai cittadini:
- Il valore del rispetto: "Spero che i valori dell'opera siano di monito per tutti i ragazzi. Baresi è stato un campione di vita, un esempio per tutto. Spero che un valore come il rispetto venga appunto rispettato. Questa opera è di tutti spero resti per sempre qui".
- La risposta al fango: "Risale al suo ultimo gol con il Milan, 27 agosto 1995 Padova-Milan 1-2, questa è la sua esultanza. E poi perché sorride, è la risposta all'atto vandalico".
Un'opera bellissima che lascia un ricordo eterno di un capitano immortale nella gloriosa storia rossonera. Al lato dell'opera (che potete vedere come immagine di copertina del pezzo) sei messaggi chiari: "6 rispetto", "6 umiltà", "6 fedeltà", "6 coraggio", "6 sacrificio" e "6 eleganza", tutti simboli trasmessi dal leggendario numero 6 rossonero.
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