Ravezzani sul gol di Alphadjo Cisse: "Rete fantastica. Qualcosa da grande giocatore"

Cissè sarà titolare nel Milan? La scelta di Amorim e il retroscena sulla sua famiglia

Nel suo canale YouTube, il giornalista Fabio Ravezzani ha parlato anche dell'ottima prima impressione di Alphadjo Cisse: il trequartista classe 2006 è andato a segno contro il Torino al debutto con la maglia rossonera.

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"La differenza te la fa un ragazzino di 19 anni che viene dal Catanzaro che si chiama Cisse e che ha fatto un gol fantastico, cioè non so se voi l'avete visto, ma insomma la velocità con cui controlla, mentre il pallone sta rimbalzando a terra, con una volée mette il pallone sul secondo palo è qualcosa da grande giocatore."

Contro il Venezia dovrebbe essere la sua prima da titolare a San Siro. Ecco il pensiero di Ravezzani:

Giusta la sottolineatura del giornalista: il gol di Cisse è davvero bello e molto complesso a livello tecnico. Era fondamentale tirare al volo per togliere il tempo al portiere. Infatti la conclusione del trequartista non era angolatissima, ma era improvvisa e forte. Tanto basta.

Come Cisse può cambiare la stagione del Milan

"Ecco, a volte poi le stagioni cambiano, anche perché trovi quando non te l'aspetti dopo aver cercato in giro di tutto e di più, Moreira che è stato strapagato e che magari farà anche lui la differenza, ti trovi un ragazzino così che ti sblocca la partita e te la risolve di fatto perché sull'1-0 il Torino è andato in difficoltà."

Ravezzani continua con la sua analisi sull'ex Catanzaro:

Cisse ha fatto nettamente la differenza nella sua prima partita con il Milan e il merito è anche di Amorim che non ha avuto paura di schierarlo dal primo minuto, nonostante non avesse esperienza in Serie A e nonostante arrivasse da una lunga riabilitazione dopo un infortunio grave.

I giovani talenti vanno coltivati e fatti crescere con calma, ma quando sono pronti vanno 'buttati' nella mischia, senza paura di sbagliare.