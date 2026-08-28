Ravezzani duro su Leão: "Un crollo verticale. Se tre allenatori portoghesi lo hanno messo in disparte ..."

L'attacco di Fabio Ravezzani sul canale YouTube contro Rafael Leão. I dati del crollo, il retroscena sui tre allenatori portoghesi e le cifre della cessione
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"Leão doveva prendere il testimone e trascinare il Milan a grandi successi, non è mai accaduto". Il giornalista Fabio Ravezzani ha parlato così del possibile addio dell'attaccante portoghese dal Milan.
Ravezzani continua con la sua analisi su 'YouTube':
"Vi do qualche numero: nelle ultime tre stagioni, Leão tra gol e assist è passato da 18 a 16 a 12, un crollo verticale. Se un calciatore non sta bene rimane un problema per il club, non è una giustificazione."
Ricordiamo che il portoghese ha faticato molto nella scorsa stagione con Massimiliano Allegri in panchina: sia perché giocava come prima punta, lontano dalla sua fascia sinistra, sia perché ha avuto un infortunio al polpaccio e poi il problema cronico con la pubalgia, che lo ha accompagnato per tutto l'anno.
I tre allenatori portoghesi e il rapporto con LeãoIl giornalista continua con la sua analisi:
"Io credo che Leão sia un ragazzo vivace e simpatico, ma nel calcio contano relativamente se mancano impegno e voglia di soffrire. Leão è finito ai margini del Milan con tre allenatori portoghesi: Fonseca, Conceição e Amorim. Se tutti e tre, con filosofie di gioco diverse, ma offensive, lo hanno messo in disparte, Leão si dovrà fare una domanda. Non bastano i mezzi fisici nel calcio per fare la differenza."
Da capire quindi se il portoghese giocherà la prossima stagione in Premier League o in Turchia. Con ogni probabilità, il numero 10 chiuderà la sua carriera con il Milan con questi numeri.
I dati complessivi di Rafael Leão in rossoneroLeão è stato comunque un calciatore molto importante nella storia recente del Milan. Questi i suoi dati complessivi in rossonero:
- Partite giocate: 291
- Gol realizzati: 80
- Assist forniti: 65
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