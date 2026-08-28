Cessione Leão, per il Milan 50 milioni. Aston Villa in vantaggio: ore decisive

Queste potrebbero essere le ore finali della storia d'amore tra il Milan e Rafael Leão: il portoghese resta diviso tra il Galatasaray e l'Aston Villa, ma oramai si ha quasi la certezza che lascerà il Diavolo.

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Dovrà decidere lo stesso esterno se giocare in Premier League o sposare il progetto della squadra turca. Come racconta La Gazzetta dello Sport,e insiste sul fatto di volerne valorizzare le caratteristiche migliori, dribbling ed esplosività. Il Galatasaray gli garantisce, invece,, ben più consistenti di quelli messi sul tavolo dagli inglesi, di circa 7,5 milioni.

L'Aston Villa sembra in testa in questo momento e la decisione potrebbe arrivare tra oggi e domani. Per il Milan, comunque, ci dovrebbe essere l'incasso garantito sui 50 milioni di euro in entrambi i casi: anche l'Aston Villa, sotto pressione dell'agente Mendes, dovrebbe garantire l'acquisto immediato, senza prestiti.

I numeri e la storia di Rafael Leão al Milan

Partite giocate: 291

291 Gol realizzati: 80

80 Assist serviti: 65

Leão è stato comunque un calciatore molto importante nella storia recente del Milan. Questi i suoi dati complessivi in rossonero:

Una stagione dominante in Serie A nell'anno dello Scudetto rossonero con Stefano Pioli, poi un quarto di finale in Champions League contro il Napoli da vero trascinatore con il rimpianto di aver saltato la semifinale d'andata contro l'Inter e non essere stato al massimo fisicamente per il ritorno. Da quel momento in poi, il rendimento e anche l'amore tra il Milan e Leão è andato via via scemando.

I dati dell'ultima stagione in rossonero

Presenze stagionali: 31

31 Gol segnati: 10

10 Assist forniti: 3

Nonostante questo, il portoghese ha garantito sempre assist e gol, anche durante la scorsa stagione deludente. Il numero 10 rossonero chiuderà la sua storia con il Milan con questi numeri:

Numeri comunque buoni, ma troppo bassi per un calciatore come Leão che è sempre stato decisivo. Il ruolo da prima punta e il problema con la pubalgia lo hanno certamente limitato.