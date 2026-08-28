Ore decisive in casa Milan per la cessione di Rafael Leão. Spunta il retroscena sulla telefonata di Unai Emery e cifre d'ingaggio mostruose. Ecco i dettagli

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Milan in ritiro

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Queste potrebbero essere le ore finali della storia d'amore tra il Milan e Rafael Leão: il portoghese resta diviso tra il Galatasaray e l'Aston Villa, ma oramai si ha quasi la certezza che lascerà il Diavolo.

Dovrà decidere lo stesso esterno se giocare in Premier League o sposare il progetto della squadra turca. Come racconta La Gazzetta dello Sport, Unai Emery, allenatore dell'Aston Villa, lo ha chiamato e insiste sul fatto di volerne valorizzare le caratteristiche migliori, dribbling ed esplosività. Il Galatasaray gli garantisce, invece, dodici milioni di euro a stagione, ben più consistenti di quelli messi sul tavolo dagli inglesi, di circa 7,5 milioni.

Cessione Leão, per il Milan 50 milioni. Aston Villa in vantaggio: ore decisive

L'Aston Villa sembra in testa in questo momento e la decisione potrebbe arrivare tra oggi e domani. Per il Milan, comunque, ci dovrebbe essere l'incasso garantito sui 50 milioni di euro in entrambi i casi: anche l'Aston Villa, sotto pressione dell'agente Mendes, dovrebbe garantire l'acquisto immediato, senza prestiti.

I numeri e la storia di Rafael Leão al Milan

Leão è stato comunque un calciatore molto importante nella storia recente del Milan. Questi i suoi dati complessivi in rossonero:
  • Partite giocate: 291
  • Gol realizzati: 80
  • Assist serviti: 65

Una stagione dominante in Serie A nell'anno dello Scudetto rossonero con Stefano Pioli, poi un quarto di finale in Champions League contro il Napoli da vero trascinatore con il rimpianto di aver saltato la semifinale d'andata contro l'Inter e non essere stato al massimo fisicamente per il ritorno. Da quel momento in poi, il rendimento e anche l'amore tra il Milan e Leão è andato via via scemando.

I dati dell'ultima stagione in rossonero

Nonostante questo, il portoghese ha garantito sempre assist e gol, anche durante la scorsa stagione deludente. Il numero 10 rossonero chiuderà la sua storia con il Milan con questi numeri:
  • Presenze stagionali: 31
  • Gol segnati: 10
  • Assist forniti: 3

Numeri comunque buoni, ma troppo bassi per un calciatore come Leão che è sempre stato decisivo. Il ruolo da prima punta e il problema con la pubalgia lo hanno certamente limitato.

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