Le ore di Leão con la maglia del Milan sono ormai arrivate al termine, ma il finale della sua soap-opera di mercato si sta trasformando in un vero proprio thriller. Come rivelato da Luca Bianchin, le ultime ore sono state caratterizzate da continui fitti contatti da parte della dirigenza dell'Aston Villa e l'entourage del giocatore, una mossa che ha frenato l'accelerata del Galatasaray che fino a ieri sembrava essere in pole position.

Milan, le parole di Bianchin

"Ma che cosa è successo nelle ultime ore? Contatti continui notturni tra la dirigenza dell'Aston Villa e l'entourage del calciatore. Che in effetti preferirebbe la Premier League alla Turchia. L'accelerata del rappresentante di Istanbul, quindi, non è andata a buon fine. La proposta dal Bosforo resta in pole position, però il desiderio di Rafa conta, eccome. E quindi non è ancora detta l'ultima parola. Anzi.

La situazione però è in piena evoluzione e il desiderio del portoghese peserà enormemente sulle trattative: come ben sappiamo e come ha dichiarato più e più volte Leao stesso, la sua preferenza rimane comunque la Premier League:

Ora però cosa succederà? Gli inglesi hanno presentato un'offerta per il cartellino superiore a quella dei turchi, il nodo però resta l'ingaggio: l'ultimo rilancio si ferma a 6,5 milioni di euro a stagione, cifra molto importante per le casse del club inglese che ora sta valutando un ultimo sforzo economico.

"E ora cosa succederà? Il Gala deve provare a convincere Leao a dire sì al trasferimento in Turchia. Con quali armi? La solita, quella dei soldi. A Rafa offre da tempo un contratto importantissimo, Leao non ha mai accettato in attesa di altre offerte e ora la situazione è in evoluzione. D'altra parte l'Aston Villa, che già questa settimana si era attivato per portarlo a Birmingham, facendo un'offerta importante al Milan - superiore a quella del Gala - ma non riuscendo ad andare mai oltre i 6,5 milioni a stagione per il calciatore, deve provare a giocare un'ultima carta, magari aumentando ancora un po' l'ingaggio. Morale: la Premier League attira molto Rafa, ma la differenza con i 12 milioni turchi è netta. Le prossime ore saranno decisive, cruciali. Ma quel che ormai è certo è che Leao quest'anno non sarà più un giocatore del Milan".

Il club di Istanbul invece, ha messo sul piatto un'offerta mostre da 12 milioni di euro a stagione. Nonostante la proposta molto allettante, Leao non ha mai dato il via libera definitivo. La forbice sullo stipendio tra le due opzioni resta più che netta, ma la tentazione di misurarsi in uno dei campionati più competitivi al mondo potrebbe fare la differenza, le prossime ore saranno molto calde