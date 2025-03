Milan, Ravezzani critica: 'Totale incompetenza. Furlani un ufo. E' ridicolo che...'

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha parlato del direttore sportivo del Milan e non solo. Le sue parole anche su Furlani

"Brancoliamo tutti nel buio. Anche a livello di direttori sportivi, prima era Tare, ora Paratici". Così Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha parlato del direttore sportivo del Milan e non solo. Le sue parole durante Maracanà da TMW Radio: "Credo poco a certe telefonate, Allegri è una persona estremamente riservata ed è talmente intelligente che se ha avuto un contatto col Milan non lo dice a nessuno. Furlani è una specie di ufo qui a Milano, la cosa singolare è che Paratici aveva convinto a cacciare Allegri per prendere Sarri e Allegri l’aveva giurata a Paratici e Nedved".