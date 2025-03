Il giornalista Fabio Ravezzani ha espresso un proprio commento attraverso un post pubblicato sul suo profilo 'X', soffermandosi in modo particolare sulle dichiarazioni di Cesc Fabregas a 'DAZN' al termine di Milan - Como . L'allenatore dei lariani, infatti, ha sostanzialmente accusato il VAR di aver fermato a piacimento l'immagine per rilevare un fuorigioco.

"C’è questo episodio contro di noi: la sfortuna di questa stagione, un millimetro. Per me non è fuorigioco, perché se fermano un millisecondo prima questo non è fuorigioco: fermano quando gli piace a loro. A parte questo, ci sono tanti piccoli dettagli sfortunati contro di noi che fanno un male brutale ma allo stesso momento ti fa vedere il potenziale di questa squadra".