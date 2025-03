Milan-Como , Fabregas: “Chiamatemi perdente, ma sono orgoglioso della squadra”

"In quel momento che hanno fatto il 2-1, doveva entrare Sergi Roberto ma preferivo dargli un paio di settimane in più. Dele Alli è un giocatore che ti fa gole e ho provato a dargli quella opportunità che magari in questo momento non merita: è arrivato da due settimane. Un errore grave per un giocatore di esperienza. Rosso chiaro, ha lasciato la squadra in controllo e quando mancavano 5 minuti. È la cosa negativa della serata"