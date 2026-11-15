Ravezzani: "L'ultima intervista di Cardinale lascia perplessi. Serve attenzione, finora non ha vinto"

Le parole di Gabbia: "Amorim? Sta facendo molto bene. Ecco l'obiettivo"

Hanno fatto parlare e discutere le ultime dichiarazioni di Gerry Cardinale a "La Gazzetta dello Sport". Anche il giornalista Fabio Ravezzani ha detto la sua attraverso il suo canale "YouTube". Ecco il suo pensiero:

"L'ultima intervista di Cardinale lascia perplessi i tifosi. Diciamo la verità, fa piacere vedere un cambio di passo con un Cardinale che comincia a spendere. Ma quando si fanno le promesse si dovrebbe avere il buon gusto di mantenerle o nessuno poi ti crede più. Quando arrivò nel giugno del 2022 parlò di un Maldini fondamentale e della voglia di vincere. Poi l'obiettivo di riportare il Milan in alto in Italia e in Europa. Perché i tifosi non si fidano? Perché vedono un Milan come una specie di macedonia in cui entrano ed escono dirigenti, allenatori. Per lo stadio ha avuto bisogno di Oaktree".

Il cambio di passo di Cardinale: da Amorim agli investimenti sul mercato

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L'avvertimento di Ravezzani su Scudetto, risultati e Champions League

"Le promesse sono bellissime, abbiamo applaudito tutti Cardinale in estate per le operazioni fatte, ma serve più attenzione. Da questo momento contano i risultati, ma promettere Scudetti e top player è una promessa troppo grande per un proprietario che fino a questo momento non ha vinto nulla".

I dubbi sono legittimi, madallo scorso maggio ha cambiato decisamente passo: ora è sempre presente aal fianco della squadra, così come allo stadio. Ha scelto lui in prima personaper iniziare il nuovo progetto e ha portato avanti operazioni di mercato importantissime come quelle dicon l'obiettivo di investire ancora in modo importante a gennaio (si parla di 70 milioni di euro almeno connel mirino).continua con la sua analisi:

Ovviamente Gerry Cardinale, come tutti, sarà giudicato dai risultati nelle prossime stagioni del Milan che dovrà rispondere sul campo. Non bastano solo le dichiarazioni di intenti o gli investimenti, ma serve quantomeno ritrovare la Champions League a stretto giro di posta per poter rinforzare ulteriormente la rosa e puntare davvero allo Scudetto.