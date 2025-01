Baiocchini: “Se lo United da in prestito Rashford, il Milan sarebbe interessato”

Nel Milan potrebbe essere il vice Leao o l’alternativa a Morata ed Abraham. Sostanzialmente è un’opportunità che il Milan sarebbe anche pronto a cogliere. Se il Manchester United da in prestito un giocatore come Rashford il Milan sarebbe interessato, molto interessato. Però c’è il capitolo relativo all’ingaggio: Rashford prende 14 milioni di euro l’anno, da qui a giugno sarebbero 7 milioni. Un ingaggio totalmente fuori dalla portata di qualsiasi squadra italiana. Se il Manchester United dovesse darlo in prestito e contribuire all’ingaggio in maniera sostanziale allora il Milan sarebbe pronto a parlarne in maniera molto concreta, cosa che per ora non è ancora iniziata ma l’idea è in ballo”.