Derby Inter-Milan, probabili formazioni: sorpresa in mediana. Conceicao …

Nella giornata di domani, lunedì 6 gennaio , alle ore 20:00 , la 'Kingdom Arena' di Riyadh, sarà teatro del match tra l' Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Sérgio Conceicao , valevole per la finale della Supercoppa Italiana 2024-2025 , di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. I rossoneri sono reduci da un successo in rimonta contro la Juventus nella semifinale. Alla rete di Kenan Yildiz , infatti, ha risposto Christian Pulisic su rigore e poi c'è stato l'autogol di Federico Gatti propiziato da un cross teso di Yunus Musah .

Al contrario l'Inter, nella scorsa uscita, ha convinto, vincendo 2-0 contro l'Atalanta grazie alla doppietta a sorpresa di un super Denzel Dumfries. I due club si incontrano per la seconda volta in stagione dopo il derby di andata in Serie A in cui a vincere furono i rossoneri, allora allenati da Paulo Fonseca. Ora, però, in ballo c'è un trofeo, il primo del 2025, e nessuno vuole steccare.